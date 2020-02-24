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 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

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12:20   24 Февраля 2020
Весь мир

МВФ предупредил о сильном потрясении мировой экономики из-за коронавируса

МВФ предупредил о сильном потрясении мировой экономики из-за коронавируса

Мировую экономику ждут серьезные потрясения в связи со вспышкой коронавируса, поэтому стоит «подготовиться к наименее благоприятным сценариям», заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Даже в случае быстрого купирования COVID-2019 это скажется на экономическом росте в мире и Китае»,  — предупредила она на встрече министров финансов и глав центробанков G20.

Георгиева предложила использовать средства МВФ, предназначенные для ликвидации последствий крупных катастроф, для предотвращения последствий коронавируса. 24 февраля стало известно, что Евросоюз выделит для борьбы с новым типом пневмонии 230 миллионов евро.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил на встрече министров финансов и управляющих Центрального банка в Эр-Рияде, что власти США смогут лучше оценить, как вспышка коронавируса повлияла на экономику через три-четыре недели. На том же мероприятии французский министр финансов Бруно Ле Мэр сообщил, что количество туристов во Франции с начала 2020 года снизилось на 40 процентов, что сильно повлияло на экономику этой страны.

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Автор: Алина Бранцевич
#экономика #мвф #коронавирус

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