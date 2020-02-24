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Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

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 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

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12:04   24 Февраля 2020
Весь мир

Журналиста «Известий» не пустили в Латвию и аннулировали его визу

Журналиста «Известий» не пустили в Латвию и аннулировали его визу

Журналиста «Известий» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали его шенгенскую визу. Сейчас издание выясняет причины случившегося. В «Известиях» отметили, что шенгенская виза Захарова аннулирована по запросу Эстонии.

«Редакция отправит запросы в службы Эстонии и в МИД РФ для выяснения обстоятельств», — передает РИА Новости заявление пресс-службы издания.

Журналисты прибыли в Ригу утром в понедельник, 24 февраля, в рабочую командировку. Захарову сообщили, что он не может въехать на территорию страны, и выдали ему соответствующие документы, уточняет ТАСС.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров пожаловался в ходе выступления в Парламентской ассамблее ОБСЕ, что власти Эстонии стали намного чаще отказывать россиянам в визах. Политик уверен, что эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в Шенгенскую зону в целях сведения счетов с теми, чьи взгляды и деятельность не совпадают с позицией официальных властей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #эстония #латвия #шенген #политика #весь мир #известия

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