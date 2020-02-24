44 российских студента отказались от эвакуации из Уханя, которую проводят из-за коронавируса, распространяемого по стране. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, студентам предложили эвакуироваться из города, где началось распространение эпидемии, но они отказались. Также Чжан Ханьхуэй отметил, что все они находятся в хороших условиях и живут нормально.

«Им представляют необходимое питание и условия для жизни, безопасность их гарантирована», — уточнил посол.

Как подчеркнул дипломат, КНР гарантирует всем россиянам на территории страны безопасность и нормальную жизнь. Ранее Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Китае создано лекарство против коронавируса. Кроме того, от смертельного вируса помогают уже давно разработанные китайские и советские препараты, уточнил он.