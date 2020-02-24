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Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

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 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
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11:44   24 Февраля 2020
Весь мир

Более 40 российских студентов отказались от эвакуации из Уханя

Более 40 российских студентов отказались от эвакуации из Уханя

44 российских студента отказались от эвакуации из Уханя, которую проводят из-за коронавируса, распространяемого по стране. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, студентам предложили эвакуироваться из города, где началось распространение эпидемии, но они отказались. Также Чжан Ханьхуэй отметил, что все они находятся в хороших условиях и живут нормально.

«Им представляют необходимое питание и условия для жизни, безопасность их гарантирована», — уточнил посол.

Как подчеркнул дипломат, КНР гарантирует всем россиянам на территории страны безопасность и нормальную жизнь. Ранее Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Китае создано лекарство против коронавируса. Кроме того, от смертельного вируса помогают уже давно разработанные китайские и советские препараты, уточнил он.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #китай #общество #коронавирус

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