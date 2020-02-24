Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад направил прошение об отставке королю, сообщается в заявлении администрации главы правительства.

Предполагалось, что Мохамад в 2020 году уступит свое кресло лидеру Народной партии справедливости Анвару Ибрагиму, однако он передумал. 94-летний политик не исключил, что может остаться у власти до 2030 года. При этом Высший совет правящей коалиции Малайзии «Альянс надежды» предоставил Мохамаду право самостоятельно решать, когда уйти в отставку.

«Альянс надежды» был сформирован в 2017 году, объединив четыре оппозиционные партии. В то время было заключено соглашение, что если на выборах 2018 года Мохамад станет премьер-министром, то он будет занимать этот пост только два года, а потом передаст его Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии. На сегодняшний день Мохамад является старейшим действующим политическим деятелем в мире.