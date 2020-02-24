Преступников в РФ будут находить по тату, голосу и походке

МВД РФ разрабатывает систему видеонаоблюдения городских камер, по которой преступников можно будет опознать по татуировкам, голосу, радужке глаза и походке. Об этом рассказал гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев.

«Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — пояснил Николаев.

Он пояснил, что разработки системы в Москве финансируются в рамках программы «Безопасный город». Ожидается, что систему запустят до конца 2021 года. Предположительно, система будет взаимодействовать с другими ведомственными системами. По словам Данилова, министерство пока не уточняет, откуда у МВД появится база данных с анализами ДНК подозреваемых.

11 февраля начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин заявил, что ведомство уже запустило в столице систему распознавания лиц на 105 тысяч камер. Весной 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание системы распознавания лиц, состоящей более чем из 200 тысяч камер по всему городу.