Протаранивший ограждение и рухнувший в Фонтанку автомобиль попал на видео

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и рухнул в Фонтанку. Видеозапись инцидента появилась в распоряжении «Пятого канала».

На кадрах видно, как машина из левого ряда едет вправо, но не останавливается и врезается в ограждение, а затем падает в реку. Мимо проезжают несколько автомобилей, на помощь автомобилисту приходят прохожие. Водителя достали из реки, сейчас он находится у медиков. Ряд СМИ сообщает, что за рулем иномарки была женщина.

Что конкретно произошло на дороге и по какой причине автомобиль сменил курс и съехал вправо, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.