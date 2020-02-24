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Протаранивший ограждение и рухнувший в Фонтанку автомобиль попал на видео
Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

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Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной
Повторно заразились коронавирусом 195 жителей Уханя

Повторно заразились коронавирусом 195 жителей Уханя

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Посол КНР в РФ сообщил о разработке вакцины против коронавируса
11:12   24 Февраля 2020
Весь мир

Повторно заразились коронавирусом 195 жителей Уханя

Повторно заразились коронавирусом 195 жителей Уханя

По данным на 24 февраля 195 случаев повторного заражения коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего на сегодняшний день известно о 77,1 тысячи зараженных новым типом пневмонии. Большинство зараженных проживают в Ухане, где, как предполагается, и зародился вирус.

31 декабря 2019 года власти Китая объявили о вспышке коронавируса. Жертвами заболевания стали уже почти 2600 человек, 24734 пациента выздоровели. В РФ было зафиксировано всего два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших были гражданами Китая, успешно вылечились и были выписаны из больницы.

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #коронавирус

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