Повторно заразились коронавирусом 195 жителей Уханя

По данным на 24 февраля 195 случаев повторного заражения коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего на сегодняшний день известно о 77,1 тысячи зараженных новым типом пневмонии. Большинство зараженных проживают в Ухане, где, как предполагается, и зародился вирус.

31 декабря 2019 года власти Китая объявили о вспышке коронавируса. Жертвами заболевания стали уже почти 2600 человек, 24734 пациента выздоровели. В РФ было зафиксировано всего два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших были гражданами Китая, успешно вылечились и были выписаны из больницы.