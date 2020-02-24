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 Посол КНР в РФ сообщил о разработке вакцины против коронавируса

Посол КНР в РФ сообщил о разработке вакцины против коронавируса
11:02   24 Февраля 2020
Весь мир

Посол КНР в РФ сообщил о разработке вакцины против коронавируса

Посол КНР в РФ сообщил о разработке вакцины против коронавируса

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил о разработке вакцины против коронавируса в Китае. По его словам, препарат показал предварительную эффективность.

Как отметил посол, вакцина показывает иммунитет от коронавируса, но сейчас необходимо ее дорабатывать и проверять. Кроме того, Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Китае не было ни одного случая осложнения у тех, кто принимает китайские лекарства, а их общая эффективность показывает более 85-90 процентов. 

По данным дипломата, в Китае установили, что хлорохина фосфат, который несколько десятков лет применяют от малярии, тоже успешно борется с коронавирусом. Кроме того, еще одно старое советское лекарство также способно бороться с вирусом.

«Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы — европейская медицина в сочетании с китайской», — заявил Чжан Ханьхуэй.

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Автор: Ольга Воскресенская
#китай #общество #весь мир #коронавирус

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