Посол КНР в РФ сообщил о разработке вакцины против коронавируса

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил о разработке вакцины против коронавируса в Китае. По его словам, препарат показал предварительную эффективность.

Как отметил посол, вакцина показывает иммунитет от коронавируса, но сейчас необходимо ее дорабатывать и проверять. Кроме того, Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Китае не было ни одного случая осложнения у тех, кто принимает китайские лекарства, а их общая эффективность показывает более 85-90 процентов.

По данным дипломата, в Китае установили, что хлорохина фосфат, который несколько десятков лет применяют от малярии, тоже успешно борется с коронавирусом. Кроме того, еще одно старое советское лекарство также способно бороться с вирусом.