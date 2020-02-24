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10:41   24 Февраля 2020
Россия

Московский наземный транспорт останется без Wi-Fi с 1 марта

Московский наземный транспорт останется без Wi-Fi с 1 марта

Московский наземный транспорт останется без Wi-Fi с 1 марта, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс». Уточняется, что беспроводной интернет будет недоступен в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах.

Временная мера связана с тем, что пользователи услуги недовольны ее качеством, поэтому сейчас готовятся обновления. Ожидается, что Wi-Fi в столичном надземном транспорте заработает во второй половине 2020 года, но точные даты пока не называются, отмечает «Интерфакс».

«Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы», — сообщает «Мосгортранс».

Первые автобусы с бесплатным беспроводным интернетом в Москве вышли в рейс четыре года назад.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #wi-fi

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