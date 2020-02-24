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10:27   24 Февраля 2020
Весь мир

Боевики ПНС атаковали подразделения ЛНА в районе аль-Хадаба

Боевики ПНС атаковали подразделения ЛНА в районе аль-Хадаба

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают атаки на Ливийскую национальную армию (ЛНА) и гражданское население страны, нарушая установленный режим перемирия. Мирные жители сообщают, что в воскресенье, 23 февраля, ПНС вновь атаковали ряд районов страны.

Сообщество «Стойкий Бенгази» публикует данные о том, что по улицам ездят танки террористов ПНС, которые обстреливают столицу Триполи и дома мирных граждан. В районе аль-Хадаба ПНС напали на солдат ЛНА. О пострадавших информации нет, но сам факт нападения говорит о том, что ПНС не собираются соблюдать режим перемирия.

Режим нарушения прекращения огня подтвердил еще ряд источников, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Боевики обстреляли артиллерию ЛНА на юге Триполи в районе Эр-Рамле и на оси Аль-Саадия. Атаки со стороны ПНС подтверждают, что режим Файеза Сарраджа не стремится к миру, а по-прежнему занимается дестабилизацией обстановки в Ливии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #весь мир #режим прекращения огня #лна #пнс ливии

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