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Трамп прилетел в Индию на переговоры с руководством страны

Трамп прилетел в Индию на переговоры с руководством страны

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9:59   24 Февраля 2020
Весь мир

Трамп прилетел в Индию на переговоры с руководством страны

Трамп прилетел в Индию на переговоры с руководством страны

Президент США Дональд Трамп прилетел в Индию на переговоры с руководством страны. Сообщается, что в аэропорту Ахмадабада президентский самолет приземлился около девяти часов утра по московскому времени.

Дональд Трамп прибыл в Индию с женой Меланьей и дочерью Иванкой. В ходе своего визита американский лидер встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вместе они посетят первый ашрам, основанный Ганди на берегу реки Сабармати в Ахмадабаде — Сабармати Ашрам. После этого Трамп и Моди побывают на стадионе «Сардар Патель», где пройдет церемония «Kem Chho, Trump» («Как поживаешь, Трамп»). На мероприятии ожидается порядка ста тысяч зрителей. 

Ожидается, что в ходе визита американского лидера в Индию стороны подпишут ряд важных документов, касающихся поставок военной техники США.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #индия #весь мир

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