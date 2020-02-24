Президент США Дональд Трамп прилетел в Индию на переговоры с руководством страны. Сообщается, что в аэропорту Ахмадабада президентский самолет приземлился около девяти часов утра по московскому времени.

Дональд Трамп прибыл в Индию с женой Меланьей и дочерью Иванкой. В ходе своего визита американский лидер встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вместе они посетят первый ашрам, основанный Ганди на берегу реки Сабармати в Ахмадабаде — Сабармати Ашрам. После этого Трамп и Моди побывают на стадионе «Сардар Патель», где пройдет церемония «Kem Chho, Trump» («Как поживаешь, Трамп»). На мероприятии ожидается порядка ста тысяч зрителей.

Ожидается, что в ходе визита американского лидера в Индию стороны подпишут ряд важных документов, касающихся поставок военной техники США.