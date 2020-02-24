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9:33   24 Февраля 2020
Россия

Путин отметил активность буддийских общин России в жизни страны

Путин отметил активность буддийских общин России в жизни страны

Президент РФ Владимир Путин отметил активность буддийских общин России в жизни страны, поздравляя с наступлением Нового года по лунному календарю. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В тексте поздравительной телеграммы российский президент указал, что Новый год является светлым и особо почитаемым последователями буддизма праздником, который символизирует стремление человека к чистоте помыслов и гармонии, а также обновление природы. По мнению Путина, российские буддисты бережно передают будущему поколению традиции предков. Также президент отметил важность участия буддийской общины в жизни России, члены которой вносят большой вклад в межрелигиозные и межнациональные отношения, а также сотрудничают с государственными и общественными организациями.

Президент России пожелал буддистам успехов в добрых делах и начинаниях, а также выразил уверенность, что наступивший год станет благополучным и счастливым.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #буддизм

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