Президент РФ Владимир Путин отметил активность буддийских общин России в жизни страны, поздравляя с наступлением Нового года по лунному календарю. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В тексте поздравительной телеграммы российский президент указал, что Новый год является светлым и особо почитаемым последователями буддизма праздником, который символизирует стремление человека к чистоте помыслов и гармонии, а также обновление природы. По мнению Путина, российские буддисты бережно передают будущему поколению традиции предков. Также президент отметил важность участия буддийской общины в жизни России, члены которой вносят большой вклад в межрелигиозные и межнациональные отношения, а также сотрудничают с государственными и общественными организациями.

Президент России пожелал буддистам успехов в добрых делах и начинаниях, а также выразил уверенность, что наступивший год станет благополучным и счастливым.