Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая в медцентр в Новых Санжарах украинцам запретили передавать продукты питания, сообщает Минздрав страны. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, это сделано в целях безопасности.

Как отметил Ляшко, медики не хотят, чтобы у эвакуированных начались диарейные заболевания. Он также отметил, что на территории медицинского центра работает пищеблок, где для людей готовят пищу. Кроме того, отдельно готовят диетическую еду иностранной гражданке, у которой обострилось желудочно-кишечное заболевание.

По данным Минздрава, эвакуированным можно передавать лишь антисептики, предметы индивидуальной гигиены, а также вещи промышленного производства. Если люди продолжат приносить продукты питания, представители Красного креста будут принимать дальнейшее решение об их судьбе, отметили в министерстве здравоохранения.