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9:08   24 Февраля 2020
Россия

Минобороны заключит контракт на первые два вертолетоносца до конца апреля

Минобороны заключит контракт на первые два вертолетоносца до конца апреля

Минобороны России намерено заключить контракт на строительство первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе «Залив» в Крыму», — заявил собеседник ТАСС.

По его словам, уже готов технический проект на эти суда согласно техзаданию главкомата ВМФ РФ.

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Автор: Мария Милкевич
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