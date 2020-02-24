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8:08   24 Февраля 2020
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Эсминец США зашел в Черное море для «обеспечения свободы судоходства»

Эсминец США зашел в Черное море для «обеспечения свободы судоходства»

Американский эсминец «Росс» с системами противоракетной обороны Aegis вступил в акваторию Черного моря по плану «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море», сообщают ВМС США на своем сайте.

Ранее в российском Национальном центре управления обороной заверили, что действия американского судна находятся под контролем кораблей Черноморского флота РФ.

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Данные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», – сказал командир эсминца.

Эти операции предназначены для того, чтобы «усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и показать коллективную готовность к обеспечению безопасности в черноморском регионе в рамках операции "Атлантическая решимость"».

В 2020 году это первый заход корабля ВМС США в Черное море. В прошлом году военные суда НАТО были в его водах 13 раз. Напомним, международная Конвенция Монтре 1936 года позволяет военным кораблям нечерноморских государств находиться там максимум 21 сутки.

МИД РФ усматривает в этих действиях США пренебрежение интересами безопасности и желание дестабилизировать военно-политическую ситуацию.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #черное море #вмс сша

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