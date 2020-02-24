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6:39   24 Февраля 2020
Россия

Только треть регионов России готова к исполнению закона о бездомных животных

Только треть регионов России готова к исполнению закона о бездомных животных

Лишь 27 регионов РФ из 85 закончили готовить нормативно-правовую базу для организации приютов для животных согласно вступившему в силу федеральному закону, пишет в понедельник газета «Известия».

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными еще в декабре 2018 года, а в силу он вступил 1 января 2020 года. Закон запрещает любые проявления жестокости по отношению к животным, фиксирует правила выгула и условия содержания, а также требования к организации приютов для животных. В документе впервые говорится, что к животным надо относиться как к существам, которые могут «испытывать эмоции и физические страдания».

В Минприроды РФ изданию рассказали о начале формирования экспертной группы по вопросам обращения с бездомными животными. Также ведомство по поручению кабмина оказывает субъектам помощь в разработке норм и следит за результатами работы.

В начале года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, соответствуют ли новому закону нормативно-правовые базы субъектов РФ. В ведомстве «Известиям» заявили, что по итогам обращения прокуроры в регионах начали проверки, которые все еще ведутся.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #закон #животные

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