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5:03   24 Февраля 2020
Весь мир

Метеорологи рассказали о причине аномально теплой зимы в России

Метеорологи рассказали о причине аномально теплой зимы в России

Аномально теплая зима в России, Европе и США вызвана странным явлением в Арктике, пишет Bloomberg со ссылкой на метеорологов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Ученые сообщают о крайне устойчивой области низкого давления в районе Северного полюса, которая не дает ветрам «отправить» холодный воздух на юг, «заперев» их в одном месте и заставив циркулировать на самом севере планеты.

Из-за этого в США температура поднялась на три градуса выше среднестатистической, и если это продлится до конца февраля, то эта зима станет самой теплой в Штатах за 141 год.

То же самое происходит на большей части России, в некоторых районах Северной Европы и на востоке Канады.

Эксперты пока не смогли определить, чем вызвана данная аномалия.

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Автор: Мария Милкевич
#климат #погода #зима

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