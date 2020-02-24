Метеорологи рассказали о причине аномально теплой зимы в России

Аномально теплая зима в России, Европе и США вызвана странным явлением в Арктике, пишет Bloomberg со ссылкой на метеорологов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Ученые сообщают о крайне устойчивой области низкого давления в районе Северного полюса, которая не дает ветрам «отправить» холодный воздух на юг, «заперев» их в одном месте и заставив циркулировать на самом севере планеты.

Из-за этого в США температура поднялась на три градуса выше среднестатистической, и если это продлится до конца февраля, то эта зима станет самой теплой в Штатах за 141 год.

То же самое происходит на большей части России, в некоторых районах Северной Европы и на востоке Канады.

Эксперты пока не смогли определить, чем вызвана данная аномалия.