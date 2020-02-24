Помпео напомнил новому премьеру Ирака об обязанности защищать объекты и военных США

Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с назначенным премьер-министром Ирака Мухаммедом Тауфиком Алауи, заявив, что Багдад обязан защищать американских дипломатов, военнослужащих и объекты, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В ее заявлении говорится, что Помпео приветствовал обещание Алауи провести досрочные выборы для укрепления демократии в Ираке и призвал его урегулировать разногласия с курдами и суннитами.

«Госсекретарь также акцентировал внимание на обязательстве Ирака защищать дипломатов, военнослужащих и объекты США и [возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической] коалиции», — говорится в заявлении Ортэгус.

Также политики поговорили о протестном движении в Ираке, необходимости срочно положить конец убийствам протестующих и добиться справедливости в отношении убитых и пострадавших, а также о важности реформ, которые должны привести народ Ирака «к достойной жизни, процветанию и безопасности». Помпео заявил, что США хотят видеть страну «сильной, суверенной и процветающей».

Напомним, 26 января три ракеты упали на территории посольства США в тщательно охраняемой «зеленой зоне» Багдада. Всего было выпущено пять ракет. За последние месяцы такие атаки происходили неоднократно.