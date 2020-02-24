Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

 Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР
Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

 Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник
Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

 ФАН публикует видеозапись работы систем ПВО Сирии по отражению авиаудара Израиля

ФАН публикует видеозапись работы систем ПВО Сирии по отражению авиаудара Израиля
Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

 Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР
Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

 Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник
Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

 ФАН публикует видеозапись работы систем ПВО Сирии по отражению авиаудара Израиля

ФАН публикует видеозапись работы систем ПВО Сирии по отражению авиаудара Израиля
3:11   24 Февраля 2020
Весь мир

Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

Более 60 процентов граждан США считают, что Дональд Трамп будет вновь избран на пост главы государства согласно опубликованным в воскресенье итогам опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov.

 

Как показал опрос, 65 процентов избирателей заявили, что Трамп «определенно» или «вероятно» победит, а 35 процентов полагают, что это «вряд ли» или «определенно не» случится. Более 90 процентов сторонников Республиканской партии считают, что он останется на своем посту на второй срок, среди демократов этого мнения придерживаются более трети.

По итогам опроса ни один из претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии не имеет необходимой поддержки для победы. За самого популярного из них — сенатора Берни Сандерса — хотят голосовать лишь 27 процента граждан США, которые уверены, что Трамп проиграет. Также 49 процентов опрошенных из числа демократов уверены, что бывший вице-президент Джозеф Байден способен победить, а 45 процентов думают, что это сможет только Сандерс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #опрос #выборы #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...