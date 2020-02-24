Более 60 процентов граждан США считают, что Трамп будет переизбран

Более 60 процентов граждан США считают, что Дональд Трамп будет вновь избран на пост главы государства согласно опубликованным в воскресенье итогам опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov.

Как показал опрос, 65 процентов избирателей заявили, что Трамп «определенно» или «вероятно» победит, а 35 процентов полагают, что это «вряд ли» или «определенно не» случится. Более 90 процентов сторонников Республиканской партии считают, что он останется на своем посту на второй срок, среди демократов этого мнения придерживаются более трети.

По итогам опроса ни один из претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии не имеет необходимой поддержки для победы. За самого популярного из них — сенатора Берни Сандерса — хотят голосовать лишь 27 процента граждан США, которые уверены, что Трамп проиграет. Также 49 процентов опрошенных из числа демократов уверены, что бывший вице-президент Джозеф Байден способен победить, а 45 процентов думают, что это сможет только Сандерс.