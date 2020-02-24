Минобороны Сирии сделало официальное заявление по авиаудару Израиля по Дамаску

Министерство обороны Сирии сделало официальное заявление по поводу авиаудара Армии обороны Израиля по Дамаску в районе международного аэропорта.

Сообщается, что 23 февраля в 23:25 израильская авиация нанесла массированные удары управляемыми ракетами с территории оккупированных Голанских высот, находясь там вне зоны досягаемости.

Благодаря раннему обнаружению сирийские системы ПВО смогли с высокой точностью отразить, сбить с курса и уничтожить большую часть снарядов, прежде чем они поразили намеченные цели.

Результаты израильской агрессии по-прежнему выясняются.