Минобороны Сирии сделало официальное заявление по авиаудару Израиля по Дамаску
Министерство обороны Сирии сделало официальное заявление по поводу авиаудара Армии обороны Израиля по Дамаску в районе международного аэропорта.
Сообщается, что 23 февраля в 23:25 израильская авиация нанесла массированные удары управляемыми ракетами с территории оккупированных Голанских высот, находясь там вне зоны досягаемости.
Благодаря раннему обнаружению сирийские системы ПВО смогли с высокой точностью отразить, сбить с курса и уничтожить большую часть снарядов, прежде чем они поразили намеченные цели.
Результаты израильской агрессии по-прежнему выясняются.