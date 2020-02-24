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 Минобороны Сирии сделало официальное заявление по авиаудару Израиля по Дамаску

Минобороны Сирии сделало официальное заявление по авиаудару Израиля по Дамаску
1:43   24 Февраля 2020
Весь мир

Минобороны Сирии сделало официальное заявление по авиаудару Израиля по Дамаску

Минобороны Сирии сделало официальное заявление по авиаудару Израиля по Дамаску

Министерство обороны Сирии сделало официальное заявление по поводу авиаудара Армии обороны Израиля по Дамаску в районе международного аэропорта.

Сообщается, что 23 февраля в 23:25 израильская авиация нанесла массированные удары управляемыми ракетами с территории оккупированных Голанских высот, находясь там вне зоны досягаемости.

Благодаря раннему обнаружению сирийские системы ПВО смогли с высокой точностью отразить, сбить с курса и уничтожить большую часть снарядов, прежде чем они поразили намеченные цели.

Результаты израильской агрессии по-прежнему выясняются.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #израиль #авиаудар

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