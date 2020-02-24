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Слушания по делу о выдаче США Ассанжа начнутся в понедельник в Лондоне

Слушания по делу о выдаче США Ассанжа начнутся в понедельник в Лондоне

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2:19   24 Февраля 2020
Весь мир

Слушания по делу о выдаче США Ассанжа начнутся в понедельник в Лондоне

Слушания по делу о выдаче США Ассанжа начнутся в понедельник в Лондоне

Слушания по делу о выдаче США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют в понедельник в Лондоне и продлятся неделю, после чего продолжатся в мае-июне.

Всего слушания займут четыре недели. Они состоятся в королевском суде Вулича, который находится поблизости от тюрьмы Белмарш, где находится Ассанж и откуда его каждый день будут привозить на слушания. На этой неделе будут заслушаны первоначальные аргументы сторон, а в мае-июне — приведены доказательства позиций и даны свидетельские показания.

Некоторое время спустя по завершении слушаний суд примет решение, но это, вероятно, не будет признаком завершения процесса, поскольку одна из сторон скорее всего подаст апелляцию. Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон недавно высказала предположение, что дело может продлиться годы и дойти до Верховного суда.

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Автор: Мария Милкевич
#суд #ассанж

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