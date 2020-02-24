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Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

 Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

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Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

 Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом
0:42   24 Февраля 2020
Весь мир

Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары на юге Дамаска над международным аэропортом, работают сирийские системы ПВО, раздаются звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал MilitaryMaps.

Атака Армии обороны Израиля идет с территории южного Ливана и с Голанских высот.

Напомним, 14 февраля несколько снарядов были выпущены по району Дамаска Сайид-Зайнаб и международному аэропорту со стороны Голанских высот. Израиль отрицает причастность к авиаударам.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #израиль #авиаудар

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