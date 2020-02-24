Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары на юге Дамаска над международным аэропортом, работают сирийские системы ПВО, раздаются звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал MilitaryMaps.

Атака Армии обороны Израиля идет с территории южного Ливана и с Голанских высот.

Напомним, 14 февраля несколько снарядов были выпущены по району Дамаска Сайид-Зайнаб и международному аэропорту со стороны Голанских высот. Израиль отрицает причастность к авиаударам.