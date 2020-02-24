Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия сообщила, что наносит ответные удары по объектам палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

Сигнал оповещения об опасности ракетных обстрелов несколько минут назад раздался в приграничных к Газе населенных пунктах, включая город Сдерот. Палестинцы выпустили по Ашкелону и приграничным поселкам 21 ракету, 13 из них уничтожила система ПРО «Железный купол». В школах Ашкелона в понедельник отменены занятия.

Утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались установить взрывчатку у разделительного забора.