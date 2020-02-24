Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

 Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР
Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

 Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

 Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом
Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

 Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР
Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

 Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

 Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом
0:56   24 Февраля 2020
Весь мир

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия сообщила, что наносит ответные удары по объектам палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

Сигнал оповещения об опасности ракетных обстрелов несколько минут назад раздался в приграничных к Газе населенных пунктах, включая город Сдерот. Палестинцы выпустили по Ашкелону и приграничным поселкам 21 ракету, 13 из них уничтожила система ПРО «Железный купол». В школах Ашкелона в понедельник отменены занятия.

Утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались установить взрывчатку у разделительного забора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#палестина #израиль #обстрел #сектор газа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...