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Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

 Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР
Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

 Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

 Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом

Израиль наносит авиаудары по Дамаску над международным аэропортом
0:05   24 Февраля 2020
Весь мир

Пушков объяснил Макфолу, что Путин не виноват в «поляризации» американского общества

Пушков объяснил Макфолу, что Путин не виноват в «поляризации» американского общества

Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter на слова бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о стремлении Владимира Путина «усилить поляризацию в США» и помочь Дональду Трампу победить на выборах.

По словам Макфола, «две эти цели не противоречат друг другу».

Пушков заявил, что американское общество поляризовано из-за неспособности США справиться с вызовами XXI века ни внутри страны, ни за границей, и президент России здесь абсолютно ни при чем.

«И кстати, американцев нельзя заставить выбрать Трампа или кого-либо еще их президентом. Они сделают это самостоятельно», — подытожил сенатор.

Напомним, в США возобновились обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Ряд американских СМИ сообщал, что Москва якобы пытается помочь демократу Берни Сандерсу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления «параноидальными».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #песков #выборы

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