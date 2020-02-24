Пушков объяснил Макфолу, что Путин не виноват в «поляризации» американского общества

Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter на слова бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о стремлении Владимира Путина «усилить поляризацию в США» и помочь Дональду Трампу победить на выборах.

По словам Макфола, «две эти цели не противоречат друг другу».

Пушков заявил, что американское общество поляризовано из-за неспособности США справиться с вызовами XXI века ни внутри страны, ни за границей, и президент России здесь абсолютно ни при чем.

«И кстати, американцев нельзя заставить выбрать Трампа или кого-либо еще их президентом. Они сделают это самостоятельно», — подытожил сенатор.

Напомним, в США возобновились обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Ряд американских СМИ сообщал, что Москва якобы пытается помочь демократу Берни Сандерсу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления «параноидальными».