Обвинениями против Италии ПНС Ливии отвлекает внимание от турецкого вмешательства

Глава МВД Правительства нацсогласия Ливии Фатхи Башага оправдывает провокации Триполи обвинениями против Италии, утверждая, что Рим поддерживает Ливийскую национальную армию.

Накануне он вновь попытался обвинить ЛНА в ударах по триполийскому порту, но теперь он распространил свои обвинения не только на армию, но и ОАЭ и Италию, которые якобы союзничают с ней. Однако никаких фактов, подтверждающих свои слова, Башага привести не смог.

Напомним, 18 февраля ПНС заявило, что ЛНА атаковала турецкое судно в порту Триполи, но позднее выяснилось, что был нанесен точечный удар по военным складам на причале в ответ на провокацию ПНС, никакие другие объекты при этом не пострадали.

После этого ПНС решило отказаться от женевских переговоров, которые были намечены на вторую половину февраля. Их главной темой должны были стать поставки Турцией боевиков, вооружения и военной техники в обход оружейного эмбарго ООН.

Евросоюз начал готовить особую миссию по контролю перевозки военных грузов в Средиземноморье, но ПНС резко негативно среагировало на эту инициативу и решило сорвать переговоры в Женеве.

Напомним, Италия всегда считалась основным сторонником ПНС в Европе благодаря исторически сложившимся интересам в Ливии, но отныне это не так. Ситуация с беженцами оказалась для Рима важнее экономических интересов. Накануне глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью немецкому изданию Bild заявил, что присутствие российского лидера Владимира Путина на конференции в Берлине показало, что Москва должна участвовать в ливийском урегулировании. Такая позиция от некогда поддерживающих ПНС итальянцев не могли понравиться триполийскому правительству.

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил Федеральному агентству новостей, что обвинения ПНС в отношении Италии свидетельствуют об агонии их режима.

По его словам, чувство самосохранения должно было заставить ПНС воздержаться от подобных обвинений в отношении третьих стран и особенно Италии, очень близко расположенной и тесно связанной с Ливией и при этом являющейся членом Евросоюза и НАТО.

Эксперт считает, что, скорее всего, у Правительства нацсогласия дела идут настолько плохо, что у его руководства сдают нервы.