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21:50   23 Февраля 2020
Весь мир

Коронавирус диагностировали у четырех эвакуированных с Diamond Princess в Англию

Коронавирус диагностировали у четырех эвакуированных с Diamond Princess в Англию

Признаки заражения коронавирусом обнаружены у четырех эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, сообщили в Минздраве Великобритании.

«Вирус был передан им на борту круизного лайнера Diamond Princess», – сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

Врач добавил, что эвакуированных отправили на карантин в специализированный инфекционный центр. По информации телеканала Sky News, инфицированными оказались три британских подданных и один гражданин Ирландии.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о новых 57 случаях заражения коронавирусом на борту Diamond Princess. Общее число случаев заражения на борту судна достигло 691. Трое из них - пожилые граждане Японии - умерли после госпитализации.

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Автор: Алина Бранцевич
#япония #англия #коронавирус

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