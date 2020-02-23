Депутат ГД напомнил Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной

Депутат ГД от Республики Крым Руслан Бальбек в комментарии телеканалу RT напомнил Дональду Трампу, что Россия никогда не ссорилась с Украиной и всегда называла ее братской страной.

Так парламентарий ответил на слова американского лидера, который ранее заявил, что надеется на улучшение отношений Москвы и Киева. Трамп добавил, что возобновление российско-украинского диалога принесло бы пользу всему миру.

Бальбек, по его словам, хотел бы, чтобы киевские власти «по кирпичикам разобрали» стену между Россией и Украиной.

«Мы не подвергали оскорблениям ее народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — заявил депутат.

Он отметил, что такие слова президента США «приятно слышать», и добавил, что надеется на внимание к ним в западном мире и отсутствие критики.