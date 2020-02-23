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21:39   23 Февраля 2020
Россия

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Замглавы поста таможни Шереметьево арестован по делу о получении взяток от гражданина КНР

Следственный комитет России подозревает замначальника таможенного поста Шереметьево в получении взяток от гражданина Китая на сумму более 1 миллиона рублей, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что преступные деяния совершались неоднократно в период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года. Гражданин КНР давал высокопоставленному таможеннику взятки, чтобы тот помогал ему беспрепятственно ввозить в Россию товары народного потребления без уплаты таможенных платежей.

Сотруднику таможни вменяется в вину нарушение части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», а гражданину Китая  — части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». Подозреваемые задержаны и арестованы. Замначальника таможни грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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Автор: Мария Милкевич
#шереметьево #таможня #взятки

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