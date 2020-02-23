Политолог Корнилов считает, что Украина не делает шагов для перемирия с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что примирение РФ и Украины пошло бы на пользу всему миру. Политолог Владимир Корнилов напомнил, что многие страны давно говорят о необходимости примирения между странами, но шагов к примирению не делает Украина. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия – одна из самых сильных в мире, поэтому страна может диктовать свои условия.

«Если так подходить к делу, тогда Россия, у которой армия "немного" сильнее, может выдвигать свои встречные условия, и так мы точно никогда не договоримся», – сказал Корнилов в беседе с «ПолитРоссией».

По мнению политолога, пока украинский лидер не сменит свою тактику по отношению к России, никого примирения ожидать не стоит, несмотря на заявления Белого дома.

«Если Зеленский поймет, что Россия не та страна, которой можно диктовать условия с позиции силы, вооруженной силы, как это пытается делать Зеленский, то тогда действительно можно сдвинуть дело с мертвой точки и начать диалог о правилах мирного сосуществования России и Украины, с одной стороны, Украины и республик Донбасса, с другой стороны», – подвел итог собеседник.

Отношения между странами разладились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новые власти развязали гражданскую войну на Донбассе, при этом обвинив РФ в агрессии. Россия не является участником конфликта в регионе.

В июне 2014 года появился «нормандский формат» переговоров, в рамках которого лидеры России, Украины, Франции и Германии обсуждают вопросы урегулирования ситуации на Украине. 9 декабря 2019 года в Париже прошел очередной саммит в «нормандском формате», по итогам которого были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в Конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения.