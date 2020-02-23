Тренер биатлониста Логинова сообщил, что в Италии не открыли уголовное дело после обысков

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что на него и его спортсмена в Италии не открывали уголовное дело после обысков.

«Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего (запрещенного) не было найдено. Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли они (полицейские) право изъять наши личные вещи – компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», – сообщил Касперович РИА Новости.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов Логинова, Евгения Гараничева и тренера Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии. В диппредставительстве рассказали, что согласно этому документу представитель IBU сообщил в прокуратуру Больцано о возможном нарушении спортсменов антидопинговых правил, что в Италии чревато заведением уголовного дела, однако улик, свидетельствующих о применении допинга, не обнаружили.