Туризм во Франции сократился на 40 процентов из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса количество туристов во Франции с начала 2020 года снизилось на 40 процентов. Министр финансов страны Бруно Ле Маре заявил, что сокращение числа туристов сильно повлияло на экономику Франции, сообщает CNBC.

«Францию посетили на 30, на 40 процентов меньше туристов, чем ожидалось», – сказал Ле Мэр на встрече министров финансов и управляющих Центрального банка в Эр-Рияде.

Франция является одной из самых посещаемых стран в мире. По данным Министерства Европы и иностранных дел страны, в 2018 году страну посетили 89,4 миллиона туристов, и на долю туризма приходится почти 8 процентов ее ВВП.

Согласно отчету ВОЗ от 22 февраля, Франция сообщила о 12 подтвержденных случаях заражения вирусом и одной смерти.