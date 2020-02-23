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Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

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 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

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Коронавирус диагностировали у четырех эвакуированных с Diamond Princess в Англию

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Туризм во Франции сократился на 40 процентов из-за коронавируса

Туризм во Франции сократился на 40 процентов из-за коронавируса
20:40   23 Февраля 2020
Весь мир

Туризм во Франции сократился на 40 процентов из-за коронавируса

Туризм во Франции сократился на 40 процентов из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса количество туристов во Франции с начала 2020 года снизилось на 40 процентов. Министр финансов страны Бруно Ле Маре заявил, что сокращение числа туристов сильно повлияло на экономику Франции, сообщает CNBC.

«Францию посетили на 30, на 40 процентов меньше туристов, чем ожидалось», – сказал Ле Мэр на встрече министров финансов и управляющих Центрального банка в Эр-Рияде.

Франция является одной из самых посещаемых стран в мире. По данным Министерства Европы и иностранных дел страны, в 2018 году страну посетили 89,4 миллиона туристов, и на долю туризма приходится почти 8 процентов ее ВВП.

Согласно отчету ВОЗ от 22 февраля, Франция сообщила о 12 подтвержденных случаях заражения вирусом и одной смерти.

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Автор: Алина Бранцевич
#франция #туризм #коронавирус

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