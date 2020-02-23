Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля на своей странице в Facebook. Часть подписчиков поддержала Киву, а некоторые подписчики осудили депутата за празднование советского праздника.

В своем поздравлении депутат в нецензурной форме призвал не обращать внимания на декоммунизацию и добавил «С праздником нас, мужчины!». Недовольные постом депутата подписчики спросили в комментариях, какое отношение украинский депутат имеет к Красной Армии.

«У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!», – ответил он.

Власти Украины перенесли празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября еще в 2014 году. Также в рамках декоммунизации страны там запрещен показ символики времен СССР.