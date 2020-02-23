Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Министерство внутренней безопасности США будет определять, достоин ли иностранец получить постоянный вид на жительство в Штатах. По новым правилам, главным фактором при вынесении решения станет платежеспособность заявителя.

«Новые члены нашего общества должны быть финансово состоятельными», — отмечается в заявлении администрации президента США.

По информации службы гражданства и иммиграции США (USCIS), нововведения затронут, в первую очередь, желающих жить в США на государственное пособие.

Сообщается, что затруднить получение так называемой грин-карты могут пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья, отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий «выйти на рынок труда».