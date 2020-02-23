Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Торжественная церемония возложения венков, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, состоялась в мемориальном комплексе освободителей Белграда.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и Военный атташе в республике Андрей Собакин приняли участие в мероприятии.

«По традиции, как и каждый раз, мы возлагали венки в знак памяти о защитниках Отечества, русских и сербских в Первой и Второй мировых войнах. Этот праздник – ещё одна скрепа наших культурных и духовных связей. Конечно же, в этом году, когда мы отмечаем 75 годовщину победы в Великой Отечественной войне, праздник имеет особое значение», – сказал Боцан-Харченко.

Церемония прошла при участии военного оркестра и почётного караула Вооружённых сил Сербии. Перед центральными воротами парка освободителей в Белграде прозвучали гимны стран, представители которых приняли участие в церемонии. Затем дипломаты в сопровождении военнослужащих возложили памятные венки. После чего праздничные церемонии прошли перед памятником красноармейцу, а также на мемориальном кладбище «Ново гроблье», где расположен монумент русским солдатам погибшим в Первой мировой войне, воздвигнутый на средства русских эмигрантов, живших в Белграде.

Вместе с российскими коллегами отдать дань памяти погибшим воинам собрались сотрудники дипломатических миссий Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, сербские военнослужащие и представители общественности.