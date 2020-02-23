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 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
19:39   23 Февраля 2020
Весь мир

Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Торжественная церемония возложения венков, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, состоялась в мемориальном комплексе освободителей Белграда.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и Военный атташе в республике Андрей Собакин приняли участие в мероприятии.

«По традиции, как и каждый раз, мы возлагали венки в знак памяти о защитниках Отечества,  русских и сербских в Первой и Второй мировых войнах.  Этот праздник – ещё одна скрепа наших культурных и духовных связей. Конечно же, в этом году, когда мы отмечаем 75 годовщину победы в Великой Отечественной войне, праздник имеет особое значение», – сказал Боцан-Харченко.

Церемония прошла при участии военного оркестра и почётного караула Вооружённых сил Сербии. Перед центральными воротами парка освободителей в Белграде прозвучали гимны стран, представители которых приняли участие в церемонии. Затем дипломаты в сопровождении военнослужащих возложили памятные венки. После чего праздничные церемонии прошли перед памятником красноармейцу, а также на мемориальном кладбище «Ново гроблье», где расположен монумент русским солдатам погибшим в Первой мировой войне, воздвигнутый на средства русских эмигрантов, живших в Белграде.

Вместе с российскими коллегами отдать дань памяти погибшим воинам собрались сотрудники дипломатических миссий Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, сербские военнослужащие и представители общественности.

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Автор: Алина Бранцевич
#сербия #белград #23 февраля #день защитника отечества

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