Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

 Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов
Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

 Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов
Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
19:09   23 Февраля 2020
Весь мир

Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились

Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они <…> поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп журналистам. 

Отношения между странами разладились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новые власти развязали гражданскую войну на Донбассе, при этом обвинив РФ в агрессии. Россия не является участником конфликта на Донбассе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...