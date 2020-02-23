Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они <…> поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп журналистам.

Отношения между странами разладились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новые власти развязали гражданскую войну на Донбассе, при этом обвинив РФ в агрессии. Россия не является участником конфликта на Донбассе.