Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

 Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов
Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

 Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов
Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
19:15   23 Февраля 2020
Весь мир

Разведка ЛНА зафиксировала новую партию вооружения из Турции для ПНС Ливии

Разведка ЛНА зафиксировала новую партию вооружения из Турции для ПНС Ливии

В ливийский порт Мисурата прибыло судно с военным грузом для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). 

Как сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, это очередная партия оружия и военной техники из Турции. Разведка подтвердила, что судно с незаконным грузом на борту зашло в порт Мисураты накануне. По данным Мисмари, вооружение предназначается для усиления бандгруппировок ПНС в западном регионе Ливии.

Напомним, что с 2011 году действует эмбарго на поставку оружия в Ливию, которое Турция в очередной раз нарушает.

Мисмари подчеркнул, что ЛНА по-прежнему соблюдает режим прекращения огня.

ПНС (чьи полномочия истекли еще в 2018 году) в конце 2019 года заключило с Турцией соглашение о сотрудничестве. Теперь «правительство» срывает переговоры в Женеве, где, в частности, должны были обсудить эмбарго на оружие. 18 февраля ПНС Ливии вышло из переговоров под предлогом того, что ЛНА якобы нарушает перемирие. 

Позднее выяснилось, что ЛНА нанесла удар по оружейному складу ПНС в порту в качестве ответа на атаку боевиков и наемников ПНС на позиции армии.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елен Ляхова
#турция #ливия #общество #весь мир #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...