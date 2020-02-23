Разведка ЛНА зафиксировала новую партию вооружения из Турции для ПНС Ливии

В ливийский порт Мисурата прибыло судно с военным грузом для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Как сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, это очередная партия оружия и военной техники из Турции. Разведка подтвердила, что судно с незаконным грузом на борту зашло в порт Мисураты накануне. По данным Мисмари, вооружение предназначается для усиления бандгруппировок ПНС в западном регионе Ливии.

Напомним, что с 2011 году действует эмбарго на поставку оружия в Ливию, которое Турция в очередной раз нарушает.

Мисмари подчеркнул, что ЛНА по-прежнему соблюдает режим прекращения огня.

ПНС (чьи полномочия истекли еще в 2018 году) в конце 2019 года заключило с Турцией соглашение о сотрудничестве. Теперь «правительство» срывает переговоры в Женеве, где, в частности, должны были обсудить эмбарго на оружие. 18 февраля ПНС Ливии вышло из переговоров под предлогом того, что ЛНА якобы нарушает перемирие.

Позднее выяснилось, что ЛНА нанесла удар по оружейному складу ПНС в порту в качестве ответа на атаку боевиков и наемников ПНС на позиции армии.