Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

 Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов
Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

 Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

Депутата Рады осудили за желание отмечать советский праздник

 Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов
Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

Получить грин-карту станет труднее с 24 февраля

 Венки советским солдатам возложили в Белгороде

Венки советским солдатам возложили в Белгороде
19:30   23 Февраля 2020
Россия

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

Расследование латвийского издания «Медуза» о фигурантах «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ) не только подтвердило причастность осужденных к терроризму, но и показало их возможную причастность к наркоторговле и убийствам, сообщает ФАН.

Ссылаясь на людей из окружения участников «Сети», издание приводит сведения, которые указывают на причастность осужденных пензенцев к наркоторговле и убийству двух молодых людей. Согласно статье, часть денег от наркоторговли направляли на финансирование террористической группировки «Сеть»*. Кроме того, один из источников «Медузы» заметил, что «левые силы» значительно активизировались в период «Евромайдана», а позже российские националисты стали участниками вооруженного конфликта в Донбассе, выступая в том числе и на стороне проукраинских сил. Оценив обстановку, они пришли к выводу, что в России может повториться ситуация с Майданом, поэтому нужно подготовиться к противостоянию.

С отсылкой к материалам уголовного дела, «Медуза» отмечает, что члены «Сети»* планировали реализовать свой плану в том случае, если в результате переворота в РФ к власти придут либеральные силы во главе с Алексеем Навальным. Террористы намеревались вынудить блогера создать в РФ «автономные анархические зоны».

Несмотря на то, что никаких вооруженных мятежей не произошло, для уголовного преследования достаточно наличия организованной группы, объединенной единым умыслом и приступившей к подготовке для реализации своих намерений.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#терроризм #навальный #сеть #медуза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...