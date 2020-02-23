​​​​​​​Расследование «Медузы» подтвердило подготовку членов «Сети»* к вооруженному мятежу​​​​​​​

Расследование латвийского издания «Медуза» о фигурантах «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ) не только подтвердило причастность осужденных к терроризму, но и показало их возможную причастность к наркоторговле и убийствам, сообщает ФАН.

Ссылаясь на людей из окружения участников «Сети», издание приводит сведения, которые указывают на причастность осужденных пензенцев к наркоторговле и убийству двух молодых людей. Согласно статье, часть денег от наркоторговли направляли на финансирование террористической группировки «Сеть»*. Кроме того, один из источников «Медузы» заметил, что «левые силы» значительно активизировались в период «Евромайдана», а позже российские националисты стали участниками вооруженного конфликта в Донбассе, выступая в том числе и на стороне проукраинских сил. Оценив обстановку, они пришли к выводу, что в России может повториться ситуация с Майданом, поэтому нужно подготовиться к противостоянию.

С отсылкой к материалам уголовного дела, «Медуза» отмечает, что члены «Сети»* планировали реализовать свой плану в том случае, если в результате переворота в РФ к власти придут либеральные силы во главе с Алексеем Навальным. Террористы намеревались вынудить блогера создать в РФ «автономные анархические зоны».

Несмотря на то, что никаких вооруженных мятежей не произошло, для уголовного преследования достаточно наличия организованной группы, объединенной единым умыслом и приступившей к подготовке для реализации своих намерений.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.