Боевики ПНС готовятся к наступлению на ЛНА вопреки перемирию

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии усиливают свое присутствие в ряде прибрежных городов на западе Ливии и готовятся к нападению по нескольким направлениям.

Как сообщает ФАН, 23 февраля командующий западным военным округом ПНС генерал Усама аль-Джувейли сделает официальное заявление по наращиванию сил в городах Сурман и Сабрата. Также известно, что террористам ПНС, базирующимся в районе аль-Ассы, было направлено подкрепление из военного совета Налута.

Усиление группировок ПНС, находящихся в прибрежных районах в западной части Ливии, происходит на фоне регулярных обстрелов позиций ЛНА. Боевики активно используют тяжелую артиллерию, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Турецкие военные ранее устроили обстрел жилых районов на юге Триполи, в результате атаки есть жертвы среди мирного населения.

Несмотря на эмбарго ООН, Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает ПНС Ливии и продолжает снабжать его мощнейшим вооружением и сирийскими боевиками. Ранее сообщалось, что турецкий боевой десантный корабль поставил ПНС Ливии Файеза Сарраджа 100 тонн мощнейшего оружия и около 700 наемников.