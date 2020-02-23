Пакистан вслед за Турцией закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

Власти Пакистана последовали примеру Турции и приняли решение на время закрыть границу с Ираном, где произошла вспышка заражения новым коронавирусом, пришедшим из Китая.

Об этом в воскресенье вечером сообщает Agence France-Presse (AFP).

Ранее аналогичное решение приняли власти Афганистана и Турции, закрывшие контрольно-пропускные пункты на иранской границе, чтобы не допустить проникновения коронавируса нового типа в свои страны во время массового перемещения мусульман в преддверии праздника Навруз.

Напомним, 19 февраля появилась первая информация о случаях заражения пневмонией нового типа в Иране, а к 23 февраля число заболевших возросло до 43, причем восемь заразившихся к настоящему моменту скончались.