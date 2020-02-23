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17:54   23 Февраля 2020
Весь мир

США смогут оценить экономический урон от коронавируса через три-четыре недели

США смогут оценить экономический урон от коронавируса через три-четыре недели

Власти США смогут лучше оценить, как вспышка коронавируа повлияла на экономику через три-четыре недели, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на саммите в Эр-Рияде.

«Я думаю, что нам понадобятся еще три или четыре недели, чтобы посмотреть, как будет вести себя вирус, пока у нас не появятся хорошие статистические данные», — передает слова Мнучина CNBC.

Министр финансов США заверил, что у Вашингтона есть «резервный план» на случай, если коронавирус сильно отразится на экономике, при этом Мнучин подчеркнул, что пока рано говорить об уроне.

«Как я уже сказал, хорошие новости состоят в том, что через три-четыре недели у нас будет намного больше информации об этом», – сказал он.

Ранее на слушании в финансовом комитете Сената США на прошлой неделе Мнучин настаивал на том, что коронавирус не будет иметь экономических последствий в 2020 году.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #мнучин #коронавирус

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