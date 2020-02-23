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Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

 Комик из «Лиги смеха» возглавил район на западе Украины

Комик из «Лиги смеха» возглавил район на западе Украины
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17:37   23 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Комик из «Лиги смеха» возглавил район на западе Украины

Комик из «Лиги смеха» возглавил район на западе Украины

Комик Василий Гуменюк, ранее выступавший в комедийном шоу «Лига смеха», занял пост председателя Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

«Назначить Гуменюка Василия Васильевича председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области», – говорится в распоряжении президента Украины.

Ранее сообщалось, что известный шоумен, актер и бывший участник КВН Сергей Сивохо назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #зеленский #гуменюк

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