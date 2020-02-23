Украинский телеканал в честь 23 февраля нарушил запрет на показ советских фильмов

Украинский телеканал «Интер» показал в субботу и в воскресенье, 22 и 23 февраля, два советских фильма о десантниках, нарушив тем самым существующий в стране запрет на демонстрацию фильмов или передач, которые могут создать у зрителей «положительный образ работников государства-агрессора».

В субботу в 11.00 телеканал включил в сетку вещания фильм «В зоне особого внимания», и в 12.50 продолжение картины «Ответный ход». В воскресенье оба фильма были показаны повторно в 05.40 и 08.30 соответственно.

В анонсе к фильмам говорилось:

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

Дилогия об учениях советских десантников «В зоне особого внимания» и «Ответный ход» была выпущена на экраны в 1978 и 1981 годах соответственно.