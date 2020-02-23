Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, заявил, что наша страна никому не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и продолжит изобличать любые направленные на это попытки.
Также глава государства напомнил, что 9 мая Россия будет отмечать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей», — подчеркнул президент.
По словам Путина, отечественные воины с тяжелыми кровопролитными боями изгнали агрессора не только со своей земли, но и помогли освободиться орт нацистских оккупантов и их приспешников другим странам, с честью выполнив освободительную миссию.
«Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — заявил глава государства.