Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества.

Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше оснащать свои войска новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, а также высокоточными системами.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически «оружие будущего», мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал Путин.

По словам Путина, многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил о тяжелой огнеметной системе ТОС — 2 или «Тосочке», которая будет готова к серийному производству в 2020 году. Колесная модификация позволит системе быть более эффективной в разных природных и погодных условиях, а значит многие страны мира захотят купить такую технику у России. Новую «Тосочку» впервые покажут на параде Победы в Москве 9 мая.