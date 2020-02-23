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Около 100 человек требуют отставки министра внутренних дел Украины у офиса Зеленского

 Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

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16:46   23 Февраля 2020
Весь мир

Путин отдельно поздравил участников боевых действий в Сирии

Путин отдельно поздравил участников боевых действий в Сирии

На торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил и поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии.

«В ходе операции в Сирийской Арабской республике уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины. Помогли и сирийцам сохранить суверенитет своей страны. И в этот день хочу вновь сказать спасибо всем участникам боевых действий в Сирии», – сказал Путин.

Ранее сегодня Путин возложил венок в могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #сирия #23 февраля #день защитника отечества

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