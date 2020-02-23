Путин отдельно поздравил участников боевых действий в Сирии

На торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил и поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии.

«В ходе операции в Сирийской Арабской республике уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины. Помогли и сирийцам сохранить суверенитет своей страны. И в этот день хочу вновь сказать спасибо всем участникам боевых действий в Сирии», – сказал Путин.

Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества: В ходе операции в Сирии уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, предотвратили большие угрозы для нашей Родины. Хочу сказать спасибо всем участникам боевых действий в Сирии! pic.twitter.com/8MNeb4SYOE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 23, 2020

Ранее сегодня Путин возложил венок в могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.