Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.

О закрытии контрольно-пропускных пунктов Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе в воскресенье, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание Daily Sabah.

Как отмечается, данные меры Анкара приняла в связи с наплывом иранских туристов в восточную турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз.

Ранее в ряде провинций Ирана из-за распространения пришедшего из Китая нового типа коронавируса были закрыты учебные заведения и отменены культурные мероприятия. Также сообщалось, что спортивные мероприятия, запланированные в Ирвне, пройдут без зрителей.

Напомним: в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в провинции Хубэй. Позже специалисты выявили возбудителя болезни – коронавирус нового типа.

На данный момент в материковом Китае число заболевших превысило 76 тысяч человек, из которых порядка 2345 человек скончались. Помимо этого, еще в 26 странах зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения.