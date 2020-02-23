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Анкара подтвердила гибель трех офицеров при незаконных поставках оружия боевикам ПНС Ливии

Анкара подтвердила гибель трех офицеров при незаконных поставках оружия боевикам ПНС Ливии

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17:17   23 Февраля 2020
Весь мир

Анкара подтвердила гибель трех офицеров при незаконных поставках оружия боевикам ПНС Ливии

Анкара подтвердила гибель трех офицеров при незаконных поставках оружия боевикам ПНС Ливии

Имена трех турецких военнослужащих, погибших от полученных в Триполи ранений, объявили в СМИ.

18 февраля вооруженные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в течение дня обстреливали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), провоцируя срыв перемирия, в результате чего из-за несовместимых с жизнью ранениями скончались три военнослужащих Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил гибель трех турецких офицеров. Жертвами удара стали майор Синан Каферле, полковник Окан Алтынай и генерал-майор Халил Сойсал. По некоторым данным, военнослужащие сопровождали турецкий груз с оружием и боеприпасами, направленный из Анкары в Триполи на помощь ПНС.

Несмотря на объявленное с 12 января по инициативе главы РФ Владимира Путина перемирие в регионе, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа продолжает нарушать режим тишины. Подконтрольные ПНС боевики продолжают атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Кроме того, игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает поставлять боевикам ПНС мощнейшее вооружение и наемников, чем еще больше расшатывает ситуацию в Ливии.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #ливия #пнс ливии

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