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16:15   23 Февраля 2020
Россия

Навальный травит «Медузу» за упоминание о его влиянии на деятельность террористов «Сети»

Навальный травит «Медузу» за упоминание о его влиянии на деятельность террористов «Сети»

Основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный подключился к травле «Медузы» из-за разгромной статьи издания о фигурантах дела «Сети» (организация в РФ признана террористической). Вполне вероятно, что жесткая критика блогера в отношении СМИ связана с тем, что в расследовании сообщается о влиянии Навального на террористов «Сети».

Латвийское издание «Медуза» 21 февраля опубликовало расследование, в котором утверждалось, что двое осужденных по делу «Сети» могут быть причастны к убийству и распространению наркотиков. Публикация вызвала широкий резонанс среди либералов, ранее выступавших в поддержку осужденных за терроризм. Оппозиционная среда раскритиковала статью «Медузы», назвав текст «провалом» и «зашкваром», а саму редакцию – «сливным бачком».

Навальный, как и прочие, обвинил сотрудников латвийского издания в отсутствии фактчекинга, заявив, что журналисты не связались с осужденными перед публикацией статьи и не узнали их точки зрения на приведенные сведения.

Навальный травит «Медузу» за упоминание о его влиянии на деятельность террористов «Сети»

Кроме того, Навальный уверен, что «Медуза» в расследовании не приводила информации об убийстве, а все данные, что есть, получены от «одного человека», который конфликтовал с осужденным Дмитрием Пчелинцевым.

Навальный травит «Медузу» за упоминание о его влиянии на деятельность террористов «Сети»

Как отмечалось в расследовании «Медузы», организаторы сообщества предполагали, что в ближайшее время в России может повториться украинский сценарий. Признаки «Евромайдана» они усмотрели в активизации правых сил. В тексте сообщается, что члены «Сети» готовились к тому, что, если Навальный придет к власти, они потребуют от него создания автономных территорий для анархистов.

Напомним, что критика блогера в отношении латвийского издания имеет свою подоплеку. Основатель ФБК находится в состоянии конфликта с либеральным изданием из-за разгромной публикации «Медузы» о его профсоюзе. Поэтому статья о возможной причастности фигурантов «дела Сети» к убийству и распространению наркотиков используется Навальным как очередной предлог уязвить латвийское СМИ и подогреть конфликт со вчерашними коллегами.

Meduza – не единственное издание, которое травит блогер. Например, в состоянии войны с 2018 года ютубер находится с газетой «Ведомости». Причиной для ссоры стал отказ издания публиковать расследование в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина без дополнительного фактчекинга. Такой правильный с журналистской стороны подход возмутил Навального, и он назвал уже бывшего главреда Татьяну Лысову «ничтожным дном». Назначение Лысовой на место первого заместителя главного редактора «Медузы» стало для ютубера возможностью снова уязвить журналиста, обвинив ее в смене взглядов.

Навальный травит «Медузу» за упоминание о его влиянии на деятельность террористов «Сети»

Весьма вероятно, что новая атака на «Медузу» со стороны блогера связана с обнародованием информации о влиянии блогера на террористов «Сети». Данный предлог показывает блогера с неправильной стороны и может повлиять на его уровень поддержки, который и так довольно низок.

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Автор: Григорий Тарасенко
#россия #навальный #общество #медуза #дело сети

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