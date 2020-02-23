Около 100 человек требуют отставки министра внутренних дел Украины у офиса Зеленского

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание «Громадское».

«Около 100 человек вышли под офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют освободить его, а также не назначать на другие влиятельные должности», — пишет издание.

Протестующие требуют отставки министра из-за отсутствия результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов, в том числе по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую в июле 2018 года облили кислотой, после чего она скончалась в больнице. На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец – защитник подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся «с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром».