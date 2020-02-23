Катались на лопатах и ныряли с автоматом: как в России отметили День защитника Отечества

День защитника Отечества трансформировался из Дня Красной Армии, учрежденного еще в 1922 году. Сегодня праздник не только тех, кто защищал и защищает Родину, но и всех мужчин. Мужчины сегодня и принимали поздравления и сами дарили подарки.

В Уфе более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев пришли поздравить 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Во дворе дома, где живет фронтовик, для него устроили настоящий военный парад. Кавалер высших орденов Советского Союза Нагаев сегодня стал обладателем еще одной награды - первого экземпляра Ордена командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

В Москве почтили память павших защитников. Президент РФ Владимир Путин с членами правительства и главой Минобороны Сергеем Шойгу возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В Новосибирске отмечать День защитника Отечества начали еще минувшей ночью в ледяной воде - празднику приурочили круглосуточную эстафету моржей, среди которых оказался приехавший из Индии молодой человек. В воде температурой в один градус он смог продержаться полминуты. Тем кто не хочет мерзнуть, но жаждет адреналина, в новосибирском зоопарке предложили покормить львов. Конечно, не собой, а заранее заготовленным мясом.

Судя по всему, немало мяса и каши ел приморский силач Иван Савкин, которому удалось взять на буксир военный тягач массой в восемь тонн. Показательное выступление Иван устроил на Центральной площади Владивостока, назвав его «легкой тренировкой». В мае Савкин планирует таким же образом сдвинуть большой теплоход Камчатского морского пароходства.

Своеобразный подводный парад в честь праздника устроили уральские дайверы: с автоматами Калашникова в руках они погрузились на глубину 28 метров на карьере Лазурный.

Уральские дайверы поздравили мужчин, погрузившись на дно с автоматами Специалисты Уральского дайвинг-центра «Тритон» решили необычным способом поздравить мужчин с 23 февраля. Они вместе с автоматом «Калашниковым» спустились на дно карьер «Лазурный»…https://t.co/szDTh9qSqJ — Уральский Меридиан (@ural_meridian) February 23, 2020

Жители Магадана решили, что в этот день строем нужно не ходить, строем нужно кататься с горы. А еще лучше верхом на... лопатах! Как пишет местное издание MagadanMedia.ru, нужно было быстрее всех спуститься вниз на «доске». У некоторых лопаты превратились в драконов.

Яркую точку в праздничном дне во многих городах России поставят фейерверки, после которых спешить домой вовсе необязательно — подарок уже от правительства: понедельник, 24 февраля, — выходной день.